В Самолете Москва - Мирный пьяный пассажир устроил дебош в бизнес-классе

Хулиган испоганил впечатление от поездки не только иным людям на борту, помимо этого, он также дрался при задержании с полицейскими.

В салоне лайнера, летевшего в Мирный из Москвы, 33-летний москвич всеми способами провоцировал конфликт с бортпроводниками, а после приземления его доставили в полицию, где тот продолжал вести себя неадекватно, пинал полицейских, ругался и требовал отправить его «баиньки». Против злоумышленника стражи правопорядка открыли уголовное дело о хулиганстве и насилии против работников МВД.

Ранее схожий эпизод произошел в самолете, летевшего из Хабаровска в Красноярск. Перед вылетом в салоне пьяный пассажир ругался с окружающими, рвался в кабину пилотов, его задержали и увели в отделение полиции, где мужчина сломал скамейку и оскорблял правоохранителей. Теперь ему грозит штраф в 100 000 рублей и вероятное лишение свободы.

Никита Готский