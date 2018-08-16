Не успел родиться ребенок – уже продают: Лободу осудили за фото с новорожденной дочкой для мужского журнала

Мнения

Не успел родиться ребенок – уже продают: Лободу осудили за фото с новорожденной дочкой для мужского журнала

 Украинская певица уже давно привыкла к скандалам вокруг себя, однако на этот раз к критике фанатов

Дорога для мазохистов: Россияне рассказали об «ужасах» М4 «Дон»

От Редактора

Дорога для мазохистов: Россияне рассказали об «ужасах» М4 «Дон»

А всему виной рассказ одного из пользователей. В желании сэкономить на авиабилете, он чуть не

Сюжеты:

Рвутся на свободу: Анна Седокова с торчащими сосками свела подписчиков с ума «Вторая Волочкова»: Поход Бузильды в церковь возмутил подписчиков Алёну Шишкову просят не поддаваться чарам Тимати Учёные рассказали о «грязевом Апокалипсисе» на Земле В США рассказали, почему они никогда не смогут завоевать Россию В США использовали искусственный интеллект для безотходности в торговле Звезда «Сватов» обратилась в полицию из-за угроз поклонника Джонни Депп обвинил бывшую жену в справлении нужды в супружеском ложе Фанаты попытались выяснить, правдивы ли слухи о беременности Марго Овсянниковой от Артема Сороки Швейцарские ученые нашли метод подавить хронический зуд «Не счастливые дети с мячиком»: Виктория Боня испугалась робота на прогулке Супруга Стаса Костюшкина узнала об измене супруга
| | Ревность и алкоголь: В Москве мужчина расстрелял семью жены и выстрелил в себя

Ревность и алкоголь: В Москве мужчина расстрелял семью жены и выстрелил в себя

Сегодня, 11:44

Всему виной в этой трагической ситуации оказалась обычная человеческая ревность и, конечно же, алкогольные напитки.

 

Представители правоохранительных органов смогли выяснить, что Мария и Дмитрий были женаты с 2011 года. В паре сначала было все очень хорошо. Позднее у них родился сын, еще один мальчик в семье был от первого брака, однако потом по какой-то причине в семье начался разлад. Дмитрий в определенный момент начал со страшной силой ревновать свою супругу ко всем и постоянно повторял, что, если Мария осмелиться от него уйти – он ее убьет.

И вот в результате очередной серьезной ссоры, Марина взяла детей и уехала к родителям. Мужчина же начал налегать на бутылку и в результате допился до крайне серьезного алкогольного опьянения.

Состояние у него было настолько неадекватным, что, когда супруга приехала домой вместе с родителями, желая просто поговорить с мужем, он начал стрелять из ружья. Сначала он хотел застрелить супругу, но мать заслонила ее собой, что и стало для нее фатальным.

Также Дмитрий сильно ранил тестя, но тот сумел выжить. Мария же успела убежать. Сам преступник, осознав тягость содеянного, выстрелил в себя. Прибывшие на место медики констатировали факт смерти матери Марии, а также Дмитрия. Прибывшие на место происшествия следователи опрашивают соседей и устанавливают все обстоятельства преступления.


Николай Офицеров
Новости по теме
В Москве мужчина расстрелял двор из окна своей квартиры
В Москве мужчина расстрелял двор из окна своей квартиры

Представители правоохранительных органов произвели задержание мужчины, который начал стрельбу из ружья из окна собственной квартиры на севере Москвы. В…

Мужик во всем виноват: Александр Гордон объяснил, почему женщины изменяют мужьям
Мужик во всем виноват: Александр Гордон объяснил, почему женщины изменяют мужьям

Героем передачи «Мужское/Женское» стал Виталий Глущенко из Удмуртии. 52-летний мужчина пришел в студию прояснить вопрос со своим отцовством, и узнать,…

Беременная Мария Адоевцева рассталась с мужем и уехала с Москвы
Беременная Мария Адоевцева рассталась с мужем и уехала с Москвы

Мария Адоевцева была вынуждена оставить своего избранника и покинуть Москву. Экс-звезда «Дома-2» направилась к бабушке в Одессу, чтобы оздоровиться у моря и…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости