Ревность и алкоголь: В Москве мужчина расстрелял семью жены и выстрелил в себя

Всему виной в этой трагической ситуации оказалась обычная человеческая ревность и, конечно же, алкогольные напитки.

Представители правоохранительных органов смогли выяснить, что Мария и Дмитрий были женаты с 2011 года. В паре сначала было все очень хорошо. Позднее у них родился сын, еще один мальчик в семье был от первого брака, однако потом по какой-то причине в семье начался разлад. Дмитрий в определенный момент начал со страшной силой ревновать свою супругу ко всем и постоянно повторял, что, если Мария осмелиться от него уйти – он ее убьет.

И вот в результате очередной серьезной ссоры, Марина взяла детей и уехала к родителям. Мужчина же начал налегать на бутылку и в результате допился до крайне серьезного алкогольного опьянения.

Состояние у него было настолько неадекватным, что, когда супруга приехала домой вместе с родителями, желая просто поговорить с мужем, он начал стрелять из ружья. Сначала он хотел застрелить супругу, но мать заслонила ее собой, что и стало для нее фатальным.

Также Дмитрий сильно ранил тестя, но тот сумел выжить. Мария же успела убежать. Сам преступник, осознав тягость содеянного, выстрелил в себя. Прибывшие на место медики констатировали факт смерти матери Марии, а также Дмитрия. Прибывшие на место происшествия следователи опрашивают соседей и устанавливают все обстоятельства преступления.

Николай Офицеров