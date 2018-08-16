В Приморье обнаружили мертвым пропавшего восьмилетнего мальчика

Вечером 9 августа ребенок ушел из дома и назад не возвратился. Его поисками занимались волонтеры и полиция.

«Прим поиск» в Instagram сообщает, что пропавшего неделю назад в деревне Рощино (Приморье) восьмилетнего мальчика нашли мертвым. Его тело обнаружили в одной из местных рек, назначена судебно-медицинская экспертиза. Активисты приносят соболезнование родителям и близким ребенка. Сотрудники СК РФ открыли уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее сообщалось, что на территории Липецка нашли пропавшую девочку 14 лет. Она ушла из дома 14 августа и не вернулась обратно. Вчера местным волонтерам удалось ее разыскать живой. Недавно в Москве росгвардейцы нашли пропавшего шестилетнего мальчика. Он с мамой гулял по городу, катаясь на самокате. В один момент малыш потерял мать из виду и заехал в другое место. Пытаясь найти обратную дорогу, он отъехал на большую дистанцию от места, где катался. Вскоре его нашли силовики и передали матери.

Никита Готский