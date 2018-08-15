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| | В Ленобласти нашли тысячи патронов, винтовки, гранаты и снаряды

В Ленобласти нашли тысячи патронов, винтовки, гранаты и снаряды

Сегодня, 17:42

В Ленобласти в результате тщательно проработанной программы правоохранители нашли крупный арсенал оружия. Оно может принадлежать банде Леонида Колесникова. Информация об этом появилась на странице СКР в микроблоге Twitter.

  Правоохранители обнаружили тысячи патронов, две винтовки, 14 взрывных устройств, десять гранат, 140 детонаторов, 14 снарядов. На место находки приехали взрывотехники. Проводятся проверки, работники спецслужб пытаются выяснить, кому принадлежит арсенал. Полицейские называют владельцами оружия банду Колесникова, которая существовала за счет похищений и вымогания финансовых средств.

Члены этой группировки действовали с 2010 по 2017 годы. Колесников и его 17 товарищей нападали на граждан, требовали деньги и прочие материальные ценности.


Домбровский Сергей
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