В детском саду в Липецкой области нашли тела воспитательницы и охранника

Инцидент произошел накануне в учреждении «Василек» в городе Грязи. По предварительной версии, причиной смерти 33-летней женщины и 29-летнего мужчины стали ранения в области шеи, орудие убийства – кухонный нож – был найден рядом с телами.

В пресс-службе СУ СКР по Липецкой области проинформировали, что вечером 14 августа в конце рабочей смены в детском саду «Василек» города Грязи нашли тела 33-летней воспитательницы и 29-летнего охранника учреждения. Уточняется, что женщина проработала там около 10 лет – с момента открытия учреждения, а мужчину приняли в штат два года назад. Убитые находились в одном из помещений детского сада. Прибывшие на место инцидента правоохранители при осмотре тел обнаружили ножевые ранения в шею. Рядом с трупами лежал кухонный нож. По предварительной версии, он и стал орудием преступления.

Ведомство возбудило уголовное дело по факту убийства двух лиц. На данный момент правоохранители опрашивают родственников погибших и устанавливают возможных свидетелей инцидента. Назначены судебные экспертизы, в том числе и для выяснения точной причины смерти.

Виктория Озерова