Замначальника отдела администрации губернатора Хабаровского края задержали по обвинению в педофилии.

Речь идет о Валерии Спидлене, который работает заместителем начальника отдела по мультимедийному сопровождению губернатора. Сообщается, что задержали его по подозрению в действиях сексуального характера в отношении 12-летней девочки. Самому чиновнику уже 58 лет. Позднее стало известно, что мужчина уже задержан и какое-то время находится в следственном изоляторе.

Дома у него проводится обыск. Оперативники изъяли два компьютера и намерены проверить также все носители информации, в том числе флешки, диски и прочее.

Дальнейший ход расследования полиция намерена озвучить в своих будущих пресс-релизах. В администрации Хабаровского края задержание Спидлена пока никак не прокомментировали.

Николай Офицеров