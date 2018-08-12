В Канаде полиция предъявила обвинение убийце четырех человек

Инцидент произошел утром в пятницу в спальном районе Бруксайд Фредериктона. В данное время злоумышленник находится в больнице.

В Канале местная полиция предъявила обвинение 48-летнему мужчине, который расстрелял четырех человек, включая двух правоохранителей. Его ранили в перестрелке, теперь он находится в больнице. У каждого из убитых остались дети, все жертвы стрелка зрелого возраста: 32-45 лет. Судебное заседание по делу злоумышленника состоится 27 августа, мотивы ликвидации гражданских людей пока остаются неизвестными.

Инцидент во Фредериктоне произошел спустя две недели после аналогичной ситуации в Торонто, где мужчина убил из огнестрельного оружия несовершеннолетнюю девочку и ранил 13 человек. Стрелявшим оказался мигрант-мусульманин, его удалось ликвидировать приехавшим на место силовикам.

Схожий эпизод произошел в Харькове, где местный житель с балкона стрелял по детям и взрослым на детской площадке. В итоге происшествия ранение получил 36-летний мужчина, он попал в больницу. Полиция разыскивает злоумышленника.

Никита Готский