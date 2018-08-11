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| | «По IP вычислю»: Мужчина выстрелил в незнакомца из-за разногласий в Facebook

«По IP вычислю»: Мужчина выстрелил в незнакомца из-за разногласий в Facebook

Сегодня, 15:02

Жителю штата Флорида инкриминировали нанесение тяжких телесных повреждений, а также незаконное хранение огнестрельного оружия.

Он успел выстрелить своей жертве в бедро и спину. Однако сам американец утверждает, что частично это было самозащитой – оппонент вышел к нему с ножом, а также угрожал причинить вред его семье. Причиной разногласий стали споры относительно Дональда Трампа. 46-летний мужчина посетовал в Facebook, что не сможет голосовать на будущих выборах из-за своего криминального прошлого – тюремных сроков за грабёж и хранение наркотических веществ. Один из пользователей резко прокомментировал эту жалобу, отметив, что нужно было думать раньше о таком.

Это привело к спорам, перешедшим в личные сообщения. Мужчины угрожали друг другу, что «вычислят по IP», однако до этого и не дошло – желающий голосовать на выборах решил ускорить процесс и неожиданно сам дал оппоненту свой настоящий адрес. Тот незамедлительно явился домой к незнакомцу, прихватив с собой огнестрельное оружие и тут же воспользовался им. В настоящее время обвиняемого освободили под залог, дело расследуется.


Ирина Летинская
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