Экс-полицейские из Москвы осуждены за незаконное задержание в метро

В 2016 году сотрудники с применением насилия задержали прохожего, которого незаконно поместили в камеру административного задержания.

Таганский суд Москвы вынес решение по делу двух бывших полицейских местного метро, которые в августе 2016 года во время работы возле входа на станцию «Таганская» противозаконно задержали мужчину. Следствие выяснило, что гражданин сделал представителям МВД замечание по поводу недопустимости курить в общественных местах. Мужчину в итоге насильно поместили в камеру для задержанных.

Полицейские признали вину, один из них ближайшие 3,9 года проведет в исправительной колонии, его коллега отправится в места не столь отдаленные на 3,6 года.

Ранее семью из КНР осудили за использование противозаконного труда людей в Сибири. Иностранцы приглашали соотечественников на работы в теплице в Красноярском крае, где те трудились без визы и документов. Суд присудил работодателям наказание в виде года тюремного заключения и штрафа в сумме 200 000 рублей.

Никита Готский