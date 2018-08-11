В США клоуна-убийцу с «перчаткой Фредди Крюгера» осудили на 42 года

37-летний Кристиан Гулзоу в результате потасовки в штате Колорадо убил своего 29-летнего оппонента.

Телеканал Denver 7 проинформировал, что суд штата Колорадо в США вынес приговор клоуну-убийце с «перчаткой Фредди Крюгера»: его осудили на 42 года тюрьмы. По данным следствия, преступление произошло в мае прошедшего года около одного из круглосуточных минимаркетов Денвера. Двое мужчин устроили потасовку, в результате которой один из них получил смертельное ранение. Внимание общественности этот инцидент привлек из-за полицейского отчета, в котором указывалось, что преступник был загримирован с помощью черной и белых красок в стиле клоуна и имел перчатку с прикрепленными к ней восьмисантиметровыми металлическими лезвиями, похожую на орудие известного убийцы из фильма ужасов «Кошмар на улице Вязов». Приговоренный 37-летний Кристиан Гилзоу утверждает, что его 29-летний оппонент взял его скутер и угрожал расправой, из-за чего и произошла драка, а в пылу потасовки он просто не заметил, как нанес ранения противнику.

Суд признал его виновным в убийстве второй степени. Максимальное наказание за это преступление 48 лет тюрьмы.

Виктория Озерова