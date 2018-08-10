За изнасилование восьмиклассницы в Москве задержали полицейского

Обвиняемый имел интимную близость с девочкой-подростком в квартире своей матери.

8 августа в отделение полиции обратилась жительница Москвы 1977 года рождения. Женщина рассказала про изнасилование неизвестным мужчиной ее дочери 15 лет. Мать сообщила адрес, по которому проживает предполагаемый насильник. Отправившись по указанному адресу, сотрудники правоохранительные органов обнаружили 22-летнего сотрудника туристической полиции. За изнасилование восьмиклассницы полицейского задержали.

В ходе выяснения обстоятельств удалось узнать, задержанный младший сержант занимался сексом с девочкой, не достигшей 16-летия. Преступление совершалось в квартире матери задержанного сотрудника полиции. В отношении подозреваемого в правоохранительных органах возбуждённо уголовное дело. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде в Москве.

Тем временем башкирский педофил в суде ответит за более чем 40 преступлений. Извращенец снимал свои преступления на видео- и фотокамеру. Дома у подсудимого найдены фото и видео, доказывающие его вину.