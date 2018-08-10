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| | В Индии сосед убил и изнасиловал 5-летнюю девочку

В Индии сосед убил и изнасиловал 5-летнюю девочку

Сегодня, 16:12

Ребенок случайно зашел в комнату, когда мужчина смотрел порно.

В Индии 32-летний сосед в арендованной комнате убил и изнасиловал 5-летнюю девочку, которая являлась племянницей хозяина дома. Дело в том, что ребенок зашел в комнату как раз в то время, когда мужчина выпивал и просматривал порнографию. Насильник лишил жизни девочку из-за того, что та начинала кричать.

Для сокрытия следов убийства индиец поместил тело убитой в пластиковую сумку, которую спрятал. Когда родители и родственники убитого им ребенка начали поиски, убийца не собирался признаваться. Более того, мужчина делал вид, что помогает в поисках в то время, как тело девочки лежало в сумке на мансарде дома.

Преступление было разоблачено, когда индиец перепрятал тело убитой в другом доме, но там на останки наткнулась тетя девочки. Во время полицейского допроса, убийца и насильник-педофил признался, что до того, как девочка зашла в его комнату, он около 40 минут смотрел порно. Сейчас для задержанного местные жители и родственники убитой требуют смертной казни.


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