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| | Появились детали секс-скандала в секции настольного тенниса в Москве

Появились детали секс-скандала в секции настольного тенниса в Москве

Сегодня, 20:16

В Бутырском районе Москвы тренер по настольному теннису приглашал принять совместный душ 14-летнюю воспитанницу. Мужчина говорил, что Бог создал людей однополыми, и переодевался вместе с юными спортсменками.

 

Из-за такого поведения 45-летнего тренера начался настоящий секс-скандал. В полицию обратился отец одной из школьниц, которой наставник делал неоднозначные предложения. Мужчина подслушал телефонный разговор дочери с подругой и появились детали секс-скандала. Она рассказывала, как тренер ходит в раздевалке обнаженный. Однажды он пригласил ее принять вместе душ. При этом наставник предстал перед девочкой в прозрачном нижнем белье.

Тренер выгораживает себя и обвиняет своих воспитанниц в неадекватном поведении. По его версии, девушки являются выходцами из неблагополучных семей. Они раньше пили, курили, бесцельно проводили время на улице. Тренер приучил их к спорту и помог выбраться из настоящей ямы, а вместо одобрения получил критику. Претензии к наставнику имеют всего три школьницы.

Защитили спортсмена родители других его подопечных. Они рассказали о хороших душевных качествах подозреваемого в педофилии. Тренер по настольному теннису развелся с супругой, но сохранил с ней нормальные отношения. У него два ребенка возрастом 14 и 19 лет.


Домбровский Сергей
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