В Валенсии двойник обокрал исполнителя хита Despacito на два миллиона евро

Двойник певца ввел в заблуждение сотрудника гостиницы, где расположился артист Дэдди Янки, выдав себя за исполнителя хита Despacito. Мошенник попросил служащего открыть сейф с деньгами в номере солиста.

Дэдди Янки обокрали в Валенсии. Вор вытащил из сейфа драгоценности на сумму два миллиона евро. Однако это не единственная потеря исполнителя композиции Despacito. В его номере пропали деньги – два с половиной миллиона долларов. Дэдди Янки обратился за помощью в полицию. Правоохранители расследуют это запутанное дело. Стражи порядка в первую очередь изучили записи камер видеонаблюдения гостиницы, где расположился исполнитель песни Despacito. Они действительно увидели человека, похожего на Дэдди Янки.

Полицейские ознакомились с биографиями всех служащих гостиницы, где произошло воровство. Сотрудники правоохранительных органов Испании подтвердили информацию о краже драгоценностей и денег знаменитости. Сейчас ведутся поиски двойника солиста.

Домбровский Сергей