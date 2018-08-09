В Хабаровске полицейские задержали Чубаку-авиадебошира

Сначала экипаж самолета сам попробовал приструнить хулигана, пытавшегося прорваться в кабину пилота, но 34-летний хабаровчанин на их увещевания не отреагировал.

Тогда за дело взялись полицейские. Они сняли с рейса авиадебошира и препроводили его в полицейский участок. Благо, что лайнер еще не успел подняться в воздух. И там задержанный закатил настоящий концерт. Если до этого он просто называл неизвестную «ее» жабой и прочими неласковыми эпитетами, то оказавшись за решеткой ИВС, он учинил настоящую расправу над ни в чем не повинной …. скамейкой. Свой акт вандализма он сопровождал отчаянным завыванием, которое пользователи Сети приняли за голос знаменитого Чубаки из оригинальной трилогии «Звездные войны». Кроме этого на полицейских сыпались оскорбления и нецензурная брань вперемежку с требованиями наподобие «выпустите меня отсюда».

На данный момент решается вопрос о том, чтобы привлечь Чубаку-дебошира к административной ответственности по статье 213 УКРФ. Ему инкриминируют нарушение общественного порядка.

Дарья Светозарова