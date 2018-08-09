В Шахтах неизвестные живодеры отрубили кошке часть хвоста

Происшествие произошло 6 августа, о чем рассказала глава приюта для животных «Центр Святобор» Ольга Мосиюк.

Она утверждает, что в тот день ехала на день рождения к своему племяннику. Женщина искренне надеялась на праздник в компании своих близких и друзей. Она остановилась у магазина, чтобы там купить батарейки для подарка. Возле входа Ольга увидела свернувшуюся клубком кошку, а рядом с ней стояла миска с водой и корм. Животному, однако, требовалась вовсе не еда, а врачебная помощь.

«Когда я подошла поближе, то увидела, что у кошки нет больше чем половины хвоста. Не было никаких сомнений в том, что кто-то отсек ей его ножом или топором, потому что часть, которая осталась была ровненько отрублена. Рана у кошки гноилась и дурно пахла. Видимо, животное страдало уже не первый день. Люди оставили ей миски с едой и водой, но жалось на этом у всех закончилась», - утверждает Ольга.

Она рассказала, что отвезла кошку в больницу, а там после нескольких проверок был вынесен неутешительный вердикт: оставшуюся часть хвоста придется ампутировать по причине того, что он является частью позвоночника и, если не отсечь загнивающую часть – животное может умереть.

Ольга также обращается ко всем неравнодушным, если они знают что-то о живодерах, которые издеваются над животными ради забавы, сообщать о таких в правоохранительные органы и службы защиты животных.

Николай Офицеров