В Москве похитили модель, изнасилованную сыном олигарха-бизнесмена

Мать Анны Лисовской сообщила, что в квартиру ее дочери ворвались неизвестные и увезли ее в неизвестном направлении.

В Москве похитили модель Анну Лисовскую, два года назад обвинившую в изнасиловании сына бизнесмена. Ее мама поведала, что в квартиру ее дочери ворвались неизвестные, схватили ее и увезли. Перед самым происшествием модель позвонила матери и сообщила, что в дверь кто-то ломится, а после заявила, что во всем нужно винить Шарыго, бизнесмена. Сына бизнесмена уже обвиняли в изнасиловании, но он вышел на свободу под подписку о невыезе. Родительница девушки уже обратилась с заявлением к стражам порядка и уверенна, что в похищении виноват сын бизнесмена.

До этого сообщалось, что 6 августа модель Анну Лисовскую задержали служители закона по обвинению в совращении несовершеннолетнего. Напоминаем, что в 2016 году модель обвинила в изнасиловании и избиении бывшего парня Александра, сына бизнесмена Константина Шарыго. Парня взяли под стражу, но через время он вышел на свободу. Девушка постоянно говорила об угрозах.

Анна Котова