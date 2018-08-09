«Как по учебнику»: Эксперт уголовного розыска высокого оценил работу полиции по «банде GTA»

Злоумышленникам удавалось выходить сухими из воды и держать в страхе всю Московскую область в течение нескольких лет.

Сегодня судом региона был вынесен вердикт в отношении всех четырех участников данного бандформирования был вынесен вердикт. В частности, по поводу работы полиции, связанной с розыском и поимкой «банды GTA» крайне лестно высказался эксперт уголовного розыска, бывший сотрудник Главуправления СССР, полковник милиции в отставке Евгений Черноусов.

Он утверждает, что приговор, который был вынесен в отношении участников данной банды, говорит о том, что восторжествовала справедливость.

Черноусов отмечает также, что профилактический эффект для таких криминальных элементов становится значительно лучше, если наказание суровее. В этой ситуации российская правоохранительная система, убежден он, сработала просто прекрасно. Черноусов убежден, что раскрыть целую серию данных преступлений, совершенных «бандой GTA», было крайне непростой задачей.

Осложнялось дело также и тем, что преступники никогда и нигде себя ранее не проявляли, не состояли на учете в МВД. Выйти на их след удалось исключительно благодаря камерам наблюдения, что в конечном итоге и помогло раскрыть данное уголовное дело.

По мнению Черноусова, сделано все было, «как по учебнику криминалистики», и является примером эффективной работы правоохранительной системы в России.

Николай Офицеров