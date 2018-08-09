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| | Члены «банды GTA» получили пожизненный срок

Члены «банды GTA» получили пожизненный срок

Сегодня, 12:49

9 августа в Московском областном судьбе решили дальнейшую участь членов «банды GTA». Злоумышленников признали виновными в нападении на людей и убийстве 17 человек.

 

За свою деятельность четыре выживших членов «банды GTA» получили пожизненный срок. Речь идет о Шерджоне Кодирове, Анваре Уругмурадове, Умаре Хасанове и Хазратхоне Додохонове. Еще один их подельник – Зафрджон Гулямов отделался 20 годами тюремного заключения. Вышеперечисленные лица создали вооруженную группировку с целью наживы. Она нападали на граждан, желая обогатиться. Злоумышленники отнимали документы, убивали невинных, отбирали ценности. Самой большой прибылью банды стало нападение в Москве на граждан Китая. В результате этого дела они получили 17 млн рублей. Эти деньги они использовали в преступных целях.

Изначально фигурантами дела о «банде GTA» являлись девять человек. В августе прошлого года после заседания суда пять бандитов пытались сбежать из-под конвоя. Завязалась перестрелка, в итоге троих злоумышленников убили на месте, один скончался в клинике от полученных ранений. Единственным выжившим после данного конфликта оказался Додохонов.

«Банда GTA» проявляла агрессию в Московской области в период с 2012 по 2014 годы. Злоумышленники использовали методы, применяемые в знаменитой компьютерной игре, поэтому их группировка и получила такое название. В частности, они самодельными шипами пробивали колеса авто, высаживали водителей посреди дороги. Затем убивали их и забирали ценности.

После перестрелки в суде наказали двух старших полицейских и их непосредственных руководителей. Правоохранителей обвинили в халатности. На каждого обвиняемого положено по два конвоира. В реальности охранников оказалось всего двое на пятерых бандитов. Полицейские сковали злоумышленников таким образом, что одна рука и них оставалась свободной. Это является прямым нарушением устава.


Домбровский Сергей
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