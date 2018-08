Члены «банды GTA» получили пожизненный срок

СК России завершены следственные действия по уголовным делам о побеге пятерых участников «банды ГТА» из-под стражи и нападении на сотрудников правоохранительных органов в Мособлсуде в 2017 году. | Подробности на сайте sledcom.ru ______ #СКРФ #СледственныйКомитет #СКР #СКРоссии #побег #стража #нападение

A post shared by Следственный комитет РФ (@sledcom_rf) on Aug 8, 2018 at 11:55pm PDT