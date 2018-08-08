В Волгограде живодеры выбросили кота с пятого этажа

Инцидент произошел в Краснооктябрьском районе Волгограда 8 августа. Местные жители обнаружили окровавленное домашнее животное у стен многоквартирного дома.

Очевидцы говорят, что живодеры выбросили кота с пятого этажа, а после этого даже не открыли двери полиции, которая приехала по указанному адресу. Люди вызвали правоохранителей, когда заметили бедное существо. В результате падения кот получил серьезные увечья. Его отправили к ветеринару, но удастся ли спасти от гибели домашнего питомца неизвестно. Жильцы дома говорят, будто квартира, откуда выбросили кота, принадлежит пожилой супружеской чете. По предположениям соседей, живодером является дети или внуки пенсионеров.

Когда полицейские позвонили в дверь подозреваемых, они не открыли двери. Кот получил перелом верхней челюсти, черепно-мозговую травму, носовые перегородки у бедолаги просто выбиты, скулы животного повреждены. При падении домашний питомец ударился мордочкой. Специалисты не могут ответить на вопрос, удастся ли котенку выжить.

Домбровский Сергей