Чемодан с трупом человека нашли в парке на юго-западе Москвы

Тело убитого гражданина было расчленено.

Юлия Иванова, представляющая региональное управление СК РФ, заявила о том, что в юго-западной части Москвы в Воронцовский парк была направлена следственная группа из-за найденного там чемодана с трупом человека. Недалеко от детской площадки лежал чемодан, в котором оказались спрятанные фрагменты тела неизвестного гражданина, личность которого предстоит установить следователям. Правоохранители ожидают прибытия медицинских специалистов, которые оценят характеры повреждений, а также установят точную причину гибели гражданина.

Сам чемодан с человеческими останками нашли случайные прохожие, а вопрос по поводу возбуждения уголовного дела будет рассмотрен сразу после медицинской экспертизы. Детали расследования пока не раскрываются журналистам.

Александр Вест