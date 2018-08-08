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| | Чемодан с трупом человека нашли в парке на юго-западе Москвы

Чемодан с трупом человека нашли в парке на юго-западе Москвы

Сегодня, 16:02

Тело убитого гражданина было расчленено.

Юлия Иванова, представляющая региональное управление СК РФ, заявила о том, что в юго-западной части Москвы в Воронцовский парк была направлена следственная группа из-за найденного там чемодана с трупом человека. Недалеко от детской площадки лежал чемодан, в котором оказались спрятанные фрагменты тела неизвестного гражданина, личность которого предстоит установить следователям. Правоохранители ожидают прибытия медицинских специалистов, которые оценят характеры повреждений, а также установят точную причину гибели гражданина.

Сам чемодан с человеческими останками нашли случайные прохожие, а вопрос по поводу возбуждения уголовного дела будет рассмотрен сразу после медицинской экспертизы. Детали расследования пока не раскрываются журналистам.


Александр Вест
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