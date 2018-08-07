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| | Жителя Твери могут посадить за репосты «ВКонтакте»

Жителя Твери могут посадить за репосты «ВКонтакте»

Вчера, 22:48

Мужчина был против того, чтобы у него изымали смартфон, так как он купил его позже указанных обвинением сроков.

 

Менеджера из Твери Сергея Соколова обвиняют в экстремизме за репосты мемов и текстовых шуток в социальной сети «ВКонтакте». Об инциденте сообщает адвокат обвиняемого Ильнур Шарапов.

Сообщается, что пока что никто не обвиняет Соколова, так как СК ведет экспертизу. Однако главный следователь сейчас находится в отпуске, поэтому неизвестно когда исследования подойдут к концу.

На менеджера возбудили дело по статье 282 части 1 УК РФ. Адвокат сообщил, что эксперты провели психолого-лингвистический анализ записей с конца 2015 года и по август прошлого года. В итоге экспертиза показала, что репосты имеют ряд унижений достоинств других рас.

Сам же обвиняемый сообщил, что в день задержания к нему на съемную квартиру приехал участковый и работники из организации «Э». Изначально люди представились сотрудниками водоканала. Открыв дверь, его моментально скрутили и попросили предъявить документы. Также мужчины показали документы на обыск. При задержании у мужчины забрали ноутбук, планшет и недавно купленный смартфон. Соколов был категорически против того, чтобы у него забирали телефон, так как он приобрел его позже обвиняемых сроков.


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