В Омске рецидивист похитил в магазине терминал

32-летний мужчина может сесть в тюрьму на 7 лет.

Продавец ненадолго отошла от своего места и получила за это неприятности. На 7 Северной рецидивист похитил терминал QIWI. Об инциденте сообщает пресс-служба УМВД России по Омску.

Полицейские сообщили, что изначальной преступник шел за спиртным, но как только продавец покинула торговый зал, его осенило утянуть с собой терминал. Увы, но далеко уйти с аппаратом не удалось – стражи порядка перехватили злоумышленника, когда он пытался извлечь денежные средства из терминала. Общая сумма убытка – 56 тысяч рублей.

Правоохранительные органы выяснили, что мужчины уже ранее привлекался за кражам. Преступника намерены судить по статье 161 УК РФ. Злоумышленник может сесть за решетку на 7 лет.