Сестры Хачатурян хотели занять деньги перед жестокой расправой над отцом

Дело об убийстве Михаила Хачатуряна пополняется интересными подробностями.

За несколько часов до жестокой расправы девушки звонили подругам, так как хотели занять деньги. Им понадобилось 15 тысяч рублей, которые они потратили на посещение магазина одежды и еду. Отец приехал домой из клиники и изъявил желание проверить банковскую карту. Сестры говорили папе, что весь день сидели дома, а на самом деле гуляли на улице. Они опасались строгого родственника и собирались временно занять недостающую сумму, чтобы после убеждения отца в свое честности отправить их обратно. Никто из знакомых 15 тысяч рублей девушкам не одолжил.

В итоге произошло жестокое убийство Михаила Хачатуряна собственными дочками. На теле погибшего обнаружили многочисленные колото-резанные ранения. Также одна из наследниц била отца молотком для разделывания мяса. Труп мужчины нашли в доме по Алтуфьевсом шоссе 27 июля. Сестры объяснили свой поступок жестокостью Михаила Хачатуряна. Мужчина якобы насиловал дочерей и издевался над ними.

Домбровский Сергей