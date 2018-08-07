Пользователи Сети требуют амнистировать убивших своего отца сестер Хачатурян

Анастасия Тихая запустила в Сети хештег #трисестры. Пользователи Сети собирают желающих подписать петицию. Уже 10 тысяч человек поддержали девушек.

Пользователи требуют амнистировать сестер, убивших своего отца, поскольку они пошли на такой поступок в целях обороны. Михаил Хачатурян якобы издевался над дочками. Они не выдержали постоянного физического и морального давления и зарезали его. Анастасия Тихая говорит, что сестры действовали жестоко от безысходности. Мужчина насиловал их и сам мог убить, поэтому речь идет не о совершении преступлении, а о самообороне. Многие пользователи придерживаются такой точки зрения и пытаются оправдать девушек.

Нашлись и выступающие против данного мнения. Критики убеждены, три взрослые девушки без труда могли снять на камеру насилие отца. Почему они этого не сделали остается под вопросом. Некоторые уверены, сестры убили отца ради наживы. После смерти Михаила Хачатуряна с его банковского счета сняли все деньги. Девушек задержали по подозрению в убийстве. Они признались в содеянном, но рассказали полицейским об отце-тиране. Останкинский суд оставил дам под арестом до 28 сентября. Сейчас в Сети подписывают петицию об их освобождении.

Домбровский Сергей