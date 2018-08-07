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| | Жительница Петербурга потеряла единственного сына из-за полицейского произвола

Жительница Петербурга потеряла единственного сына из-за полицейского произвола

Сегодня, 19:05

Жительница Петербурга переехала в новую квартиру вместе с сыном. Новые соседи сверху злоупотребляют алкоголем, это заставило пожилую даму обратиться за помощью в полицию.

 

Гражданка написала заявление в 53-й отдел Приморского района. Сотрудники правоохранительных органов информацию проигнорировали. Дама пошла к начальнику, но это не ничего не решило. Затем женщина обратилась в прокуратуру с жалобой на бездействие полиции. Год назад сын жительницы Петербурга нечаянно повредил чужой автомобиль во дворе. О происшествии сообщили полиции. Стражи порядка узнали, кто является виновником поломки машины и пытались заставить его подписать документы о совершении преступлений, о которых он понятия не имел. Он отказался и после этого сына гражданки обещали отправить в тюрьму или психиатрическую клинику.

В конце прошлого года к жительнице Петербурга пришли полицейские и заявили, что ее сына посадят в изолятор и изнасилуют в особо жестокой форме. Через некоторое время мужчину отправили в психиатрическую больницу по улице Грибакиных, из которой он не вернулся. Человек умер, а дело закрыли. В итоге пожилая женщина потеряла единственного сына из-за полицейского произвола. Гражданка сообщила о случившемся с социальных сетях.


Домбровский Сергей
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