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| | Полицейские изъяли в Сочи у пассажиров такси более килограмма наркотиков

Полицейские изъяли в Сочи у пассажиров такси более килограмма наркотиков

Сегодня, 15:10

Инспекторы остановили такси, за рулем находился 35-летний мужчина из Белгородской области. Пассажиры в салоне авто казались взволнованными. Это привлекло внимание сотрудников правоохранительных органов.

 

Полицейские решили проверить личные вещи пассажиров. Во время осмотра они обнаружили в рюкзаках три пакета со светлым порошком. После проведения экспертизы выяснилось, что молодые люди везли с собой наркотики. Вещество у подозреваемых изъяли, а их задержали. Предположительными нарушителями российского законодательства являются 25-летний мужчина и его 31-летняя знакомая. Во время осмотра граждане вели себя странно. Полицейские сразу заподозрили, что они находятся под воздействием запрещенного вещества.

Задержанные не смогли связно ответить на вопросы инспекторов. Где они взяли наркотики предстоит выяснить следствию. Разбирательства этого дела продолжаются. Арестованными являются житель Темрюкского района и его подруга из соседней державы. Если вину подозреваемых докажут, то они получат тюремный срок до 20 лет.


Домбровский Сергей
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