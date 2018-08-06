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| | Фонд «Справедливая помощь Доктора Лизы» подозревается в злоупотреблении на 1,8 млн рублей

Фонд «Справедливая помощь Доктора Лизы» подозревается в злоупотреблении на 1,8 млн рублей

Вчера, 21:10

СК открыл уголовное дело в связи с злоупотреблением служебными полномочиями в организации по поводу подписания договоров с адвокатами.

В прошлом году фонд «Справедливая помощь Доктора Лизы» подписал контракт с одним из юристов, несмотря на имеющееся соглашение с другим правозащитником. В обязанности последнего входило предоставление юридических услуг, помощь с письмами, ходатайствами и заявлениями в полицию и суды. Точно такие же услуги оказывал и другой юрист за 180 000 рублей в месяц, в июле ей заплатили еще 356 тысяч. Следствие считает, что фонд получил ущерб в размере 1,8 милионов рублей.

Основателем фонда является погибшая в 2016 году в авиакатастрофе лидер партии «Справедливая Россия» Елизавета Глинка. Летевший в Сирию самолет Минобороны РФ рухнул над Черным морем после вылета из Сочи. Все 92 пассажира погибли.


Никита Готский
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