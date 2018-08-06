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| | Изнасиловали и привязали к авто: В Алтае жестоко расправились с несовершеннолетней

Изнасиловали и привязали к авто: В Алтае жестоко расправились с несовершеннолетней

Вчера, 20:08

В убийстве начали обвинять парня, который был влюблен в девушку, но на следующий день его также нашли мертвым.

Происшествие зафиксировано в поселке Усть-Кокса (республика Алтай). 17-летнюю девушку обнаружили мертвой в авто марки «Toyota». Предполагается, что изначально десятиклассницу изнасиловали, а затем, привязав веревку за авто и на шею несовершеннолетней, задушили.

Сообщается, что 1 августа 17-летняя школьница попросилась у мамы переночевать у подруги. Однако изначально девушка направилась к своему молодому человеку, 25-летнему Данилу. Парень души не чаял к девице, поэтому попросил у приятеля авто, чтобы устроить романтическую атмосферу своей возлюбленной.

Тело десятиклассницы обнаружили в том самом авто, что дал друг. Сначала все подумали, что без сомнения в убийстве причастен Данил. Однако буквально на следующий день его нашли мертвым в своем же доме.

Знакомые убитой сообщают, что в тот вечер девушка пару раз возвращалась в дом подруги, но ночевать там не собиралась, так как ее пригласили на вечеринку к другой приятельнице. На именинах ее ждала виновница торжества и два парня.


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