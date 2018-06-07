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| | На Ямале няню осудили на 3 года колонии за избиение младенца

На Ямале няню осудили на 3 года колонии за избиение младенца

Сегодня, 11:58

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде лишения свободы. Ближайшие 37 месяцев она проведет за решеткой.

 

Согласно материалам сотрудников СК по Ямалу, в конце минувшего года в Нефтеюганске няня, в обязанности которой входило ухаживать на шестимесячным малышом, причинила ему физическую боль. Акт избиения ребенка зафиксировала камера наблюдения, которую установили в квартире родители пострадавшего. Увидев видеозапись, где злоумышленница бьет их ребенка, те обратились в правоохранительные органы. Суд Ямала приговорил няню к колонии сроком на 3,1 года.


Никита Готский
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