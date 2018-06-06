«Накачала вареники»: Лена Миро раскритиковала «Мисс Россия Мира – 2018»

Мнения

«Накачала вареники»: Лена Миро раскритиковала «Мисс Россия Мира – 2018»

Блогер рассказала об истинных целях, которые преследуют модели, отправляясь на конкурсы красоты.

Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

От Редактора

Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

Впервые супругов на совместном снимке фанаты увидели в день 55-летия композитора, а вскоре их

Сюжеты :

Кальмар решил оплодотворить рот кореянки Корбин считает, что правительство Мэй несет угрозу обществу Дженнифер Лоуренс сменила стареющего бойфренда на молодого директора арт-галереи Поклонники: Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу Канье Уэст за полчаса заработал полмиллиона долларов Видео с зависшим над Турцией НЛО признали настоящим 92-летняя королева Елизавета II восхитила внешним видом в Лондоне Водонаева пренебрегает бывшим возлюбленным Степаном Меньшиковым В Крыму рассказали об отсутствии у Украины необходимых прав на мост Клинцевич советует Ефремову лечиться от алкоголя после слов о Крымском мосту «Накачала вареники»: Лена Миро раскритиковала «Мисс Россия Мира – 2018» Кольер передал от населения Андромеды послание о приближении новой катастрофы
| | Житель Чувашии изнасиловал свою парализованную мать

Житель Чувашии изнасиловал свою парализованную мать

Сегодня, 14:53

46-летний мужчина из Чувашии дважды пытался изнасиловать свою мать. К сожалению, при второй попытке ему это удалось. Эксперты признали его вменяемым, и теперь он ответит за свои злодеяния по всей строгости закона.

Сообщается, что 16 февраля подвыпивший мужчина решил надругаться над своей матерью, которая была прикована к постели из-за перенесенного инсульта. Однако его остановили односельчане, которые в этот же момент пришли проведать соседку. Увидев всю эту скандальную ситуацию, они решили не разглашать этого, списав все на алкогольное опьянение и стресс.

Вторая попытка произошла после того, как он отпраздновал 8 Марта. В этот раз ему удалось исполнить задуманное. Через несколько дней пострадавшая женщина рассказала об этом соседям, которые приходили к ней, те же, в свою очередь, сообщили в полицию. Мужчину проверили на наличие психических отклонений и признали его вменяемым, так, он не имеет смягчающих обстоятельств и понесет ответственность по двум статьям – о попытке изнасилования и об изнасиловании. В региональном СК отметили, что его признали виновным, его перевели в колонию общего режима на 4 года и 3 месяца.


Алиса Гилберт
Новости по теме

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии
Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии

 Певица нередко соглашается поучаствовать в эротических фотосетах. Недавно она выложила в Сеть очередные кадры откровенного характера.

Звезда «Дома-2» ради спасения матери переспала с мужчиной за деньги
Звезда «Дома-2» ради спасения матери переспала с мужчиной за деньги

 В этом призналась она сама, дав откровенное интервью. Настя Кочервей уверяет, что сделала это для того, чтобы помочь матери в борьбе с онкологическим

Звезда «Секса в большом городе» появилась на публике в бюстгальтере
Звезда «Секса в большом городе» появилась на публике в бюстгальтере

 Сверху Сара Джессика Паркер надела шелковый костюм-«пижаму». В соблазнительном образе актриса появилась на красной дорожке.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости