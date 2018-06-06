Житель Чувашии изнасиловал свою парализованную мать

46-летний мужчина из Чувашии дважды пытался изнасиловать свою мать. К сожалению, при второй попытке ему это удалось. Эксперты признали его вменяемым, и теперь он ответит за свои злодеяния по всей строгости закона.

Сообщается, что 16 февраля подвыпивший мужчина решил надругаться над своей матерью, которая была прикована к постели из-за перенесенного инсульта. Однако его остановили односельчане, которые в этот же момент пришли проведать соседку. Увидев всю эту скандальную ситуацию, они решили не разглашать этого, списав все на алкогольное опьянение и стресс.

Вторая попытка произошла после того, как он отпраздновал 8 Марта. В этот раз ему удалось исполнить задуманное. Через несколько дней пострадавшая женщина рассказала об этом соседям, которые приходили к ней, те же, в свою очередь, сообщили в полицию. Мужчину проверили на наличие психических отклонений и признали его вменяемым, так, он не имеет смягчающих обстоятельств и понесет ответственность по двум статьям – о попытке изнасилования и об изнасиловании. В региональном СК отметили, что его признали виновным, его перевели в колонию общего режима на 4 года и 3 месяца.

Алиса Гилберт