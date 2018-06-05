Полиция открыла уголовное дело после ДТП, в котором травмировались трое подростков

Дело возбудили по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью человека. Нарушителю грозит наказание в виде тюремного заключения до двух лет.

Прежде в Подмосковье на 42-м километре Каширского шоссе в ДТП попали две легковые машины, после чего одну из них вынесло на тротуар, где в это время находились три подростка. Одному из них требуется операция на колене.

Авария произошла в половине девятого вечера. Автомобиль Faw, которым управлял мигрант из Таджикистана, поворачивал налево с шоссе в сторону Корнеева. Иномарка Peugeot, за рулем которой находилась уроженка Татарстана, ехал прямо. Девушка ехала неровно, перескакивая из ряда в ряд. В один момент машины врезались друг в друга, и иномарка вылетела на тротуар, где сбила троих ребят, двоим из которых срочно нужна операция. Им провели медобследование в больнице, но сроки операций пока не сообщаются.

Никита Готский