Начальника отдела собственной безопасности МВД Дагестана задержали в Москве

Чиновника обвиняют во взяточничестве, а его арест произошёл прямо в столичном аэропорте Домодедово.

В Москве представители ФСБ РФ задержали Магомеда Хизриева, который занимает пост начальника собственной безопасности МВД Дагестана. Сотрудники ФСБ арестовали Хизриева сразу после его прибытия в московский аэропорт Домодедово. Силовики подозревают, что Магомед Хизриев собирался дать взятку, которая послужила бы платой за его назначение на пост руководителя МВД Дагестана. Речь идёт о взятке размером в два миллиона долларов. Правоохранители располагают данными о том, что чиновник собирался покинуть Россию, а в доме Хизриева специалисты ФСБ уже начали проводить обыск.

В ряде СМИ было опубликовано предположение о том, что задержание Магомеда Хизриева стало результатом продления контракта с Абдурашидом Магомедовым, который ещё на один год останется в должности министра внутренних дел Дагестана. Данное назначение утвердил своим приказом сам Владимир Путин.

Александр Вест