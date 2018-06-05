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| | Дачник нашел скелет бывшего мужа сожительницы, копая огород

Дачник нашел скелет бывшего мужа сожительницы, копая огород

Сегодня, 11:53

Житель на своем дачном участке в Омской области обнаружил останки человека, который оказался экс-супругом своей сожительницы. В СК занялись расследованием этого дела.

 

В мае мужчина копал огород на приусадебном участке в деревне Лузино, дабы потом посадить там картофель. В процессе он нашел скелет бывшего мужа своей гражданской жены. Как оказалась, та причастна к убийству человека. Оперативно приехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов сумели выяснить, что женщина более двадцати лет назад убила мужа во время ссоры. Далее она разрезала его труп на части и закопала в огороде. Родным и соседям она заявила, что тот уехал на работу в дальний край. СК открыл против нее уголовное дело.

Ранее в заброшенном морге Москвы нашли скелет женщины. Ее смерть наступила девять месяцев назад, по делу проводится процессуальная проверка.


Никита Готский
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