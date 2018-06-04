В квартире в центре Москвы обнаружены тела матери и сына

При предварительном просмотре правоохранители нашли следы смерти от воздействия внешних факторов. СК возбудил уголовное дело об убийстве.

В пресс-службе ГУ СК РФ по Москве проинформировали о том, что в квартире в центре города были обнаружены тела матери и сына. Об инциденте в правоохранительные органы сообщил родственник погибших, отметив, что умершие не выходили на связь с 1 июня. В сообщении пресс-службы уточняется, что женщина 1962 года рождения и ее сын 1992 года рождения проживали в квартире многоэтажки на Шмитовском проезде. При предварительном осмотре были обнаружены следы смерти от воздействия внешних факторов. На данный момент СК возбудил уголовное дело об убийстве двух лиц, а на месте инцидента работают специалисты.

Источник в правоохранительных органах издания АГН «Москва» проинформировал, что в убийстве подозревается сосед женщины уроженец Омска. Следователи разыскивают данного мужчину.

Виктория Озерова