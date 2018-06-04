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| | В Нижегородской области пенсионер убил сожительницу и два дня пил рядом с ее трупом

В Нижегородской области пенсионер убил сожительницу и два дня пил рядом с ее трупом

Сегодня, 18:52

Инцидент произошел в деревне Белые Пруды Ковернинского района прошедшей осенью. 63-летнего мужчину приговорили к 11 годам колонии особого режима.

 

Прокуратура Нижегородской области проинформировала о вынесении приговора пенсионеру, который убил свою сожительницу и два дня пил рядом с ее трупом. Следствие установило, что 5 ноября 2017 года около 21:00 63-летний житель деревни Белые Пруды Ковернинского района распивал спиртные напитки вместе со своей сожительницей. В какой-то момент между гражданскими супругами завязался конфликт, после ряда оскорблений обиженный мужчина нанес женщине в грудь ножевое ранение. Пострадавшая скончалась на месте, но это не смутило пенсионера, и он продолжил распивать алкоголь рядом с трупом. Лишь спустя два дня мужчина рассказал обо всем соседу.

Нижегородский областной суд приговорил мужчину к 11 годам колонии особого режима. Обвиненный попытался обжаловать «слишком строгое» решение, но Апелляционный суд подтвердил приговор.


Виктория Озерова
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