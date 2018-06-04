В Хабаровском крае живодер на глазах у ребенка избил и зарезал кота

Шокирующий инцидент произошел в Комсомольске-на-Амуре. На данный момент расследование проводят представители правоохранительных органов.

Мужчина, как удалось узнать, проживает в одной квартире вместе с малолетней племянницей и своей сестрой. На глазах у ребенка он изначально жестоко избил кота, а после нанес домашнему питомцу несколько ножевых ранений. Хозяйка питомца незамедлительно обратилась за помощью к ветеринарам. Специалистам, к сожалению, не удалось спасти животное, ведь характер ран был смертельным. После этого девушка отправилась в отделение полиции и написала на родственника заявление в полицию.

«На данный момент возбуждено уголовное производство по факту преступления, классифицируемого статьей «Жестокое обращение с животными». Заявление будет направлено в суд с обвинительными заключениями», - отметили в пресс-службе МВД России по Хабаровскому краю.

Также в ведомстве отметили, что вплоть до приговора суда в отношении живодера избрана мера пресечения виде обязательства о явке.

Николай Офицеров