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| | В Хабаровском крае живодер на глазах у ребенка избил и зарезал кота

В Хабаровском крае живодер на глазах у ребенка избил и зарезал кота

Сегодня, 14:25

Шокирующий инцидент произошел в Комсомольске-на-Амуре. На данный момент расследование проводят представители правоохранительных органов.

 

Мужчина, как удалось узнать, проживает в одной квартире вместе с малолетней племянницей и своей сестрой. На глазах у ребенка он изначально жестоко избил кота, а после нанес домашнему питомцу несколько ножевых ранений. Хозяйка питомца незамедлительно обратилась за помощью к ветеринарам. Специалистам, к сожалению, не удалось спасти животное, ведь характер ран был смертельным. После этого девушка отправилась в отделение полиции и написала на родственника заявление в полицию.

«На данный момент возбуждено уголовное производство по факту преступления, классифицируемого статьей «Жестокое обращение с животными». Заявление будет направлено в суд с обвинительными заключениями», - отметили в пресс-службе МВД России по Хабаровскому краю.

Также в ведомстве отметили, что вплоть до приговора суда в отношении живодера избрана мера пресечения виде обязательства о явке.


Николай Офицеров
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