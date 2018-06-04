Сообщается, что взрыв случился в тот момент, когда ученые-богословы закончили собрание и покидали шатер. Как сообщает полиция Кабула, взрывное устройство активировал террорист-смертник.

Сегодня в Кабуле произошел взрыв возле Политехнического университета. По словам очевидцев, инцидент произошел, когда священнослужители уходили со здания, где организовали мероприятие. Сообщается о шести погибших и шести раненых. Ранее сообщали о четырех погибших. По информации официального представителя МВД страны Наджиба Даниша, на собрании богословы приняли решение, согласно которому конфликт в стране священнослужители признают греховным. Кроме того, они призывали стороны конфликта сесть за стол переговоров, чтобы остановить гражданскую войну в Афганистане.

По данным правоохранительных органов, бомба была активирована террористом-смертником. Также отмечается, что пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Мирослава Донцова