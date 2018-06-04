В Вологде обнаружили тело пропавшего актера Тимура Миргалимова

Артист пропал 31 мая. Родственники разыскивали знаменитость по всем больницам и даже моргам.

Сообщается, что в Вологде в комнате общежития, которое относится к театру, найдено тело актера Тимура Миргалимова, о пропаже которого близкие заявили несколько дней назад. Напоминаем, что артист ушел из дома 31 мая и больше его никто не видел и не слышал. Семья артиста звонила во все больницы города и в морги. Мертвого Миргалимова обнаружили его коллеги, которые проверяли его комнату в общежитии.

Сейчас работники следственного отдела выясняют все обстоятельства произошедшего. Пока точная причина кончины не известна, после экспертизы станет все известно.

Анна Котова