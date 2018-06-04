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| | «Учителя года» задержали за интим со школьницами

«Учителя года» задержали за интим со школьницами

Сегодня, 11:23

В деле говориться, что мужчина занимался сексом с тремя школьницами. Одну из них он пригласил в школу после занятий, чтобы обсудить учебные вопросы.

 

В США стражи порядка задержали «учителя года» за интим со школьницами. Сообщается, что происшествие случилось в учебном заведении штата Джорджия. Отметим, что в школе задержанный проработал 15 лет, и даже носил звание «учителя года». В деле говориться, что преподаватель занимался сексом с тремя ученицами, а одну из них пригласил в школу после рабочего дня для обсуждения учебных вопросов.

До этого информировалось, что в Алапаевске следователи проверяют детский дом. Дело в том, что местный житель совратил дну из воспитанниц заведения. Мужчине предъявили обвинение, сейчас он находится под домашним арестом до 20 июня нынешнего года.


Анна Котова
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