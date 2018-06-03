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| | ДНР: Украинские танки атаковали жилой сектор Донецка

ДНР: Украинские танки атаковали жилой сектор Донецка

Вчера, 22:12

Четыре дома в поселке Александровка разрушены. Чудом удалось избежать жертв, пострадавшие отсутствуют. Информацию о данном инциденте распространяют СМИ ДНР, ссылаясь на слова руководителя администрации Александровки Константина Чалого.

 Украинские танки атаковали жилой сектор в Донецке. После обстрела боевыми машинами ВСУ четыре частных дома уничтожены. Местные жители в ДНР жалуются на то, что украинские солдаты без зазрения совести забирают квартиры у людей. Некоторые бесследно исчезают, их разыскивают близкие и родственники, но чаще всего безуспешно. 3 июня утром в Докучаевске ВСУ повредили линии электропередач и газопровод.

В течение 24 часов Украина увеличила число боеприпасов на территории ДНР в четыре раза. Эксперты ожидают сильного обострения противостояния на Донбассе. В подконтрольных Киеву городах рядом с линией фронта пропали без вести семь человек. 40 граждан украинские солдаты изгнали из собственных домов.


Домбровский Сергей
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