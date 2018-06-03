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На Украине школьник надругался над семиклассницей и убил ее

Сегодня, 20:53

Глава Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что в последний раз жертва была замечена в одном из клубов Днепропетрощины. Он также сообщил, что местная жительница накануне заявила об исчезновении своей четырнадцатилетней дочери.

 

О том, что девочка погибла, стало известно уже 2 июня, и в последний раз ее видели живой в местном увеселительном заведении. После осмотра тела эксперты сделали вывод, что школьницу изнасиловали. Правоохранители подозревают, что надругался над семиклассницей и убил ее школьник, старше ее на год. Полицейские выясняют подробности смерти девочки и уточняют мотивы ее убийцы.


Дарья Светозарова
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