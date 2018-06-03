Воронежский экс-депутат арестован по делу о хищении у денег у Александра Кержакова

Воронежский экс-депутат арестован Басманным судом города Москвы до 1 августа по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере.

В Москве арестован на срок два месяца Руслан Лесных, занимавший с 2005-го по 2010-й годы депутатский пост во Воронежской областной Думе.

В 2015 он был объявлен в розыск по делу о хищении у бывшего бомбардира «Зенита» Александра Кержакова средств на сумму 300 млн руб., а затем проходил по делу как свидетель.

Согласно данным следствия, в 2011-2012 годах предприниматель из Воронежа Михаил Сурин и Руслан Лесных убедили Александра Кержакова вложить денежные средства в создание НПЗ в регионе, и стать его соучредителем.

Денежные средства были переведены Кержаковым, но Сурин, вложив их, не сделал Кержакова соучредителем. Никакие документы о переводе средств составлены не были, за исключением договора займа на сумму около 100 млн руб.

Сурин отказался возвращать Кержакову вложенные денежные средства, вследствие чего, в ноябре 2017 года, Кержаков подал в полицию заявление о хищении, заявив о списании с его счета средств на сумму более 300 млн руб. Следствием было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

В 2016 году Михаил Сурин был признан виновным и осужден на 4 года колонии общего режима, а в 2017 году было присуждено взыскать в пользу Александра Кержакова с Михаила Сурина, отбывающего срок за хищение, 222 млн руб.

Также Александром Кержаковым заявлялись требования на долю в недостроенном предприятии, но в их удовлетворении суд отказал.

В 2017 году неотбытая часть наказания была заменена судом на исправительные работы сроком на 4 месяца и 1 день, и ежемесячное удержание 10% из заработной платы в доход государства.