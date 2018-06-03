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| | В Кузбассе в холодильнике нашли тело пропавшей семилетней девочки

В Кузбассе в холодильнике нашли тело пропавшей семилетней девочки

Сегодня, 10:59

Ребенок, который проживал в одном из частных домом микрорайона "Чертинский", 29 мая вышел погулять и не вернулся. Известно, что ранее девочка не уходила из дома.

 

Вечером папа пропавшей девочки пошел на поиски. Около полуночи (20:00 по МСК - прим. ред) родители обратились за помощью в правоохранительные органы.

Вершители правосудия нашли девочку аж 2 июля. В пресс-службе Управления СК заявили, что в ходе совместных действий в лице полиции и следователей удалось найти исчезнувшего ребенка. Тело обнаружено в старом холодильнике, который выкинули на улицу. Следов насилия при осмотре не обнаружено.

Сейчас правоохранительные органы проводят опознание. В скором времени судмедэксперт установить истинную причину смерти. По предварительным данным, девочка от любопытства сама полезла в старый холодильник, но открыть его уже не смогла.


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