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| | Журналистка рассказала, как ее пытались завербовать представители СБУ

Журналистка рассказала, как ее пытались завербовать представители СБУ

Вчера, 21:46

Служба безопасности Украины пыталась переманить сотрудницу информагентства РИА Новости в Литве Ирину Высокович. При этом украинские спецслужбы проявляли определенную настойчивость, делая «выгодное» предложение во время ее пребывания в Херсоне.

 

Высокович заявила, что попытки имели место во время заседаний по делу главы издания РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Егое арестовали по подозрению в госизмене.

Журналистка туда отправилась в Херсон по заданию редакции. Она поведала, что сначала ее вывели на улицу с формулировкой «для безопасности». Уже в машине Ирине пояснили, что таким образом ее хотели оградить от косых взглядов «патриотов». Потом ее сопроводили в некое административное здание, которое назвали отделением Службы и втолкнули в кабинет на третьем этаже. Работница СМИ подчеркивает, что никто из собеседников не представился ей по форме, а вот ей задали бессчетное число вопросов о профессиональной деятельности. Результатом «беседы» стало подписание Высокович документа о готовности сотрудничать с СБУ. После этого журналистку отпустили восвояси в Литву.

В связи с этим информагентство РИА Новости призывает коллег и международное сообщество поддержать Высокович после того, как ее пытались завербовать представители СБУ. Замглавы МИА «Россия сегодня» Дмитрий Горностаев отметил, что он и его коллеги поддерживают Ирину Высокович, которая мужественно обнародовала сведения о попытке ее завербовать в украинском Херсоне. Отмечается, что протокол допроса Ирины никто не вел. Еще один интересный факт – беседа с ней состоялась всего через пару дней после «убийства» журналиста Бабченко.


Дарья Светозарова
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