1 июня в Бресте два пьяных молодых человека устроили дебош во дворе дома, расположенного по улице Космонавтов. Они вооружились и угрожали местным жителям кровавой расправой.

В Бресте сняли на камеру «охоту» пьяных мужчин с топорами на горожан. В результате инцидента один человек получил травмы. Его отправили в клинику, оказали помощь и отпустили домой. Пострадавшим оказался парень, который снимал на камеру происходящее. Ролик выложили на вдиеохостинг YouTube. На нём видно, как два молодых человека размахивают топорами и угрожают человеку, сидящему в салоне авто. Когда они замечают, что ведется съемка, то набрасываются еще на одного горожанина. Ему удается скрыться от преследователей.

Пьяные мужчины продолжают пугать местных жителей топорами. Парень с камерой возвращается и опять снимает их поведение. Во второй раз сбежать от агрессоров ему не удается. Они его догоняют и наносят травмы, настоятельно рекомендовав стереть видео. Позже полицейским удалось установит личности пьяных ребят с топорами. Ими оказались мужчины 1990 и 1992 года рождения. У агрессоров забрали топоры, разбирательства по этому делу продолжаются.

Домбровский Сергей