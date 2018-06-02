Житель Приморья пытался провезти 250 хамелеонов и гекконов

Россиянин посетил Мадагаскар и привез домой «презент» из острова в Индийском океане. Только его старания не оценили сотрудники таможенной службы в аэропорту «Домодедово». Они обнаружили у мужчины незадекларированные вещи и задержали его.

Жителя Приморья привлекут к ответственности за контрабанду 250 хамелеонов и гекконов. Гражданин пытался переправить этих исчезающих рептилий из Мадагаскара в Россию. Он планировал заняться разведением и продажей хамелеонов и гекконов. Россиянин благополучно прошел таможенный контроль на Мадагаскаре, а вот в РФ у него возникли серьёзные проблемы, которые завершатся для него судебным разбирательством.

Житель Приморья ознакомился со всеми правилами транспортировки и умышленно пошел на нарушение законодательства ради грядущей прибыли. Россиянина обвиняют в перемещении за границу ценных животных. Представители общества дикой природы оценили 250 хамелеонов и гекконов суммой 1,9 млн рублей. Эти рептилии считаются исчезающим видом и подлежат особой защите со стороны организаций, контролирующих состояние животных.

Домбровский Сергей