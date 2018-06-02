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| | В Москве пьяный хозяин убил кошку и выбросил кота с 16-го этажа

В Москве пьяный хозяин убил кошку и выбросил кота с 16-го этажа

Сегодня, 16:46

Инцидент произошел в районе Отрадное в Москве. 34-мужчина вышел на балкон и выбросил оттуда домашнее животное. Информацию о случившемся распространяет пресс-служба МВД РФ по столице.

 

В Москве пьяный хозяин убил кошку и выбросил кота с 16-го этажа. Теперь гражданина ожидает судебное разбирательство. Ему грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до 3 лет. Кота по кличке Рыжик удалось спастись. Его приютили соседи живодера. Сотрудники правоохранительных органов побеседовали с мужчиной, жестоко расправившийся со своими домашними животными.

Он объяснил свой поступок тем, что якобы бы не в состоянии ухаживать за котами, поэтому и решил избавиться от них. По словам полицейских, мужчина совершил убийство животных в состоянии алкогольного опьянения.


Домбровский Сергей
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