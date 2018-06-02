Прокуратура Донской столицы направила заявление в суд по делу ветеринара, уничтожавшего бездомных животных. Специалист вводил своим жертвам опасное вещество аддилин. Информацию об этом распространяют местные СМИ.

Ветеринара из Ростова накажут по закону за жестокие убийства собак. Всего специалист усыпил 71 животное. Он сотрудничал с главой Центра бездомных животных (ЦБЖ) Ростова. Это заведение должно защищать и кормить собак, но руководитель распорядился уничтожать их. Исполнителем приказа стал ветеринар, которого собираются привлечь к ответственности за содеянное. В ноябре 2017 года волонтеры заметили мертвых животных в холодильнике. Вместо лечения братьев наших меньших в приюте их усыпляли.

В результате расследования выяснилось, директор ЦБЖ договорился с фирмой «Служба Бася» по поводу отлова, стерилизации и эвтаназии собак. Экс-руководителя ЦБЖ привлекли к ответственности за финансовые махинации. Главу фирмы «Служба Бася» тоже обвиняют в нарушении закона.

Домбровский Сергей