В Омске 61-летний мужчина зарезал жену, не желая разводиться

Пожилой человек подумал, что не сможет жить без женщины, поэтому принял решение не отпускать ее. Для этого он взял нож.

Трагический инцидент произошел вчера в Омске. Вечером местная жительница пришла к 61-летнему экс-мужу, дабы обговорить развод. Они прожили в браке 12 лет, за все это время пара вырастила двоих сыновей, но любовь прошла и супруги стали жить отдельно. Через время женщина пришла к экс-возлюбленному и заявила, что развод обязательно состоится.

Между ними возник скандал, в ходе которого женщина схватила нож и начала угрожать мужу, если тот не согласится все уладить мирно. В ответ мужчина заломал женщину и вонзил ей нож в живот. После этого он нанес ей несколько ударов в область живота и груди, а через несколько часов пришел в полицию. Против него открыли уголовное дело.

Никита Готский