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| | В Омске 61-летний мужчина зарезал жену, не желая разводиться

В Омске 61-летний мужчина зарезал жену, не желая разводиться

Вчера, 18:57

Пожилой человек подумал, что не сможет жить без женщины, поэтому принял решение не отпускать ее. Для этого он взял нож.

Трагический инцидент произошел вчера в Омске. Вечером местная жительница пришла к 61-летнему экс-мужу, дабы обговорить развод. Они прожили в браке 12 лет, за все это время пара вырастила двоих сыновей, но любовь прошла и супруги стали жить отдельно. Через время женщина пришла к экс-возлюбленному и заявила, что развод обязательно состоится.

Между ними возник скандал, в ходе которого женщина схватила нож и начала угрожать мужу, если тот не согласится все уладить мирно. В ответ мужчина заломал женщину и вонзил ей нож в живот. После этого он нанес ей несколько ударов в область живота и груди, а через несколько часов пришел в полицию. Против него открыли уголовное дело.


Никита Готский
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